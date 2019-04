Van Vleuten sluit dip af met biertje en wijntje

Annemiek van Vleuten viert haar prachtige zege. Ⓒ AFP

LUIK - Krap zeven maanden geleden vreesde Annemiek van Vleuten voor haar carrière, na haar zege in Luik-Bastenaken-Luik constateerde ze dat ze haar beste voorjaar ooit afsloot. Solo kwam ze in een kletsnatte derde editie over de finish. ,,Ik heb wel gedacht: het is klaar. Maar als je dan zulke cadeautjes krijgt na al het harde werken, maakt dat je weer hongerig.”