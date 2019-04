Kvitova verovert zonder coach titel in Stuttgart

De Tsjechische was in de halve finales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens. Kvitova is de eerste speelster die dit seizoen al twee titels heeft veroverd. Ze was in aanloop naar de Australian Open ook al de sterkste in Sydney.

De 29-jarige Kvitova maakte in de tweede set een 3-1 achterstand ongedaan en was oppermachtig in de tiebreak. Ze besloot het duel met een forehandwinner. „Ik werd hier de hele week gesteund door vrienden, want mijn coaches zitten thuis”, zo onthulde Kvitova tijdens de prijsuitreiking. Ze passeert door het veroveren van de titel Simona Halep en staat maandag tweede op de wereldranglijst, achter Naomi Osaka.

Thiem zegeviert in Barcelona

Dominic Thiem heeft Rafael Nadal opgevolgd als winnaar van het ATP-toernooi van Barcelona. De Oostenrijkse tennisser, die Nadal zaterdag zelf uitschakelde, was in de finale met 6-4 6-0 te sterk voor de Rus Daniil Medvedev. Na een kwartier had Medvedev een 3-0 voorsprong te pakken, maar in het daaropvolgende uur won hij nog maar één game. Na 73 minuten maakte Thiem het af met een volley.

Voor Thiem, de nummer 5 van de wereld, is het zijn tweede titel van het seizoen. Vorige maand beleefde hij het voorlopige hoogtepunt van zijn carrière door Indian Wells op zijn naam te schrijven. De afgelopen drie jaar was Nadal een klasse apart op het toernooi van Barcelona. De titelhouder verloor in de halve eindstrijd met tweemaal 6-4 van Thiem.

Boedapest

Op het toernooi van Boedapest ging de titel naar de Italiaan Matteo Berrettini, die zijn landgenoot Marco Cecchinato opvolgde. Berrettini kwam op het graveltoernooi in Hongarije knap terug tegen de Serviër Filip Krajinovic: 4-6 6-3 6-1. Voor Berrettini is het zijn tweede titel. Vorig jaar beleefde hij de primeur in Gstaad.