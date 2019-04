Mertens evenaart Maradona

Mertens scoorde tegen Frosinone in de negentiende minuut zijn 81ste competitiegoal in de Serie A voor Napoli. De Belg is daarmee op gelijke hoogte gekomen met clublegende Diego Maradona.

Een clubrecord is het echter niet. Marek Hamsik scoorde 100 keer in het shirt van de Napolitanen en de absolute clubtopscorer is Antonio Vojak met 102 goals. „Het is een eer om iets gemeen te hebben met de beste speler in de wereld, een symbool van Napoli en de Napolitanen”, aldus Mertens.

De wedstrijd tegen Frosinone eindigde uiteindelijk op 0-2 nadat ook oud-Ajacied Amin Younes vlak na rust de netten deed trillen. Door de drie punten verstevigt Napoli zijn tweede plek achter kampioen Juventus. Nummer drie, Inter, volgt al op acht punten.