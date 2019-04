Dumoulin baalt na ’LBL’

,,De hele dag hard gewerkt en niets bereikt. Dat is balen", mopperde de kopman van Sunweb bij de NOS. Hij eindigde anoniem als vijftigste, waar hij vorig jaar nog als vijftiende finishte in Luik.

Bekijk ook: Noodlot slaat weer toe bij Gesink

Dumoulin was net teruggekeerd van een hoogtestage van ruim twee weken op Tenerife en voelde al snel in de koers dat hij niet goed was. ,,Ik voelde me de hele dag geblokkeerd. De laatste 100 kilometer heb ik alleen maar geharkt."

Dat kan volgens de 28-jarige Limburger het resultaat van de hoogtestage zijn, maar het zou ook aan de slechte weersomstandigheden kunnen liggen. ,,De vorige twee jaar viel het na de hoogtestage wel mee. Het is ook niet eerlijk om na deze dag conclusies te trekken."

Voor Dumoulin was de Ardennenklassieker de laatste test op weg naar de Ronde van Italië, die op 11 mei van start gaat in Bologna.

Bekijk ook: Fuglsang schiet in Luik eindelijk raak