Rebellin (47) hangt fietsen aan de wilgen

Julian Alaphilippe (26) was nog maar een paar maanden oud, Mathieu van der Poel was nog niet eens geboren. Zo lang is het dus geleden dat Rebellin na de Olympische Spelen van 1992 zijn eerste stappen in het profpeloton zette bij het toenmalige GB-MG Maglifico.

De Italiaan groeide nadien uit tot een meester in het heuvelwerk. In 2014 won hij de drie Ardense klassiekers (Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, red) in hetzelfde jaar. Op de Muur van Hoei glorieerde hij ook nog in 2007 en 2009. Ook de Tirreno-Adriatico (2001) en Parijs-Nice (2008) prijken op zijn palmares.

Olympische medaille

Op de Olympische Spelen van Peking pakte Rebellin de zilveren medaille, maar nadien testte hij positief op Cera en moest hij het eremetaal alweer inleveren. De Italiaan werd op 37-jarige leeftijd ook nog voor twee jaar geschorst.

Maar het einde van zijn carrière betekende dat niet. Na zijn dopingschorsing kwam Rebellin terug, weliswaar bij kleinere ploegen, zoals Miche-Guerciotti, CCC (toen nog actief op continentaal niveau, red) en Sovac-Natura4Ever. En bleef hij, ondanks de veertig al ver gepasseerd, winnen. Zo pakte hij in 2014 nog de zege in de Ronde van Emilia en greep hij een jaar later de winst in de Coppa Agostini. De 3e etappe in de Iranese Ronde van Oranie wordt wellicht zijn laatste profzege.

Rebellin rijdt momenteel in het shirt van het Kroatische Meridiana Kamen. Daarin zal hij na het Italiaans kampioenschap op 30 juni zijn fiets definitief aan de wilgen hangen.