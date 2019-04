Gepromoveerde Krul ging door diep dal

Tim Krul viert met zijn gezin de promotie

NORWICH - Zelfs ruim een uur na het zenuwslopende duel met Blackburn Rovers (2-1) dacht niet één fan van Norwich City eraan het kolkende, knalgeel gekleurde Carrow Road te verlaten. ’We are Premier League’, galmde vanaf de tribunes, terwijl de spelers begeleid door de beste songs van The Beatles hun ereronde liepen. De Nederlander Tim Krul (31) met zijn dochter Sophie op zijn nek en de tranen in zijn ogen.