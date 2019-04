Mooi gebaar Alaphilippe richting Fuglsang

De Franse topfavoriet voelde nog voor de beklimming van La Redoute dat hij niet de benen had om voor de zege te strijden. Hij had nog wel wat adem over om in volle koers enkele mooie woorden te zeggen tegen ’concurrent’ Fuglsang.

Bekijk ook: Fuglsang schiet in Luik eindelijk raak

„Voor de beklimming van de Redoute reed Julian naast mij en gaf hij eerlijk toe dat ’het vat bij hem op was’”, vertelde Fuglsang na de aankomst aan de Deense televisie. „En toen zei hij plots: Ik hoop dat jij wint vandaag.”

Mooie woorden, want de twee vochten afgelopen week meerdere felle duels uit. In de Amstel Gold Race deden ze elkaar de das om en zagen ze Mathieu van der Poel er met de winst vandoor gaan en in de Waalse Pijl was Alaphilippe man-tegen-man nipt sterker dan de Deen.

Uiteindelijk kwam de wens van de Fransman ook uit. Fuglsang soleerde naar zijn eerste winst in een ’Monument’. Alaphilippe moest tevreden zijn met de zestiende plek.

Bekijk ook: Noodlot slaat weer toe bij Gesink