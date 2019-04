Blunderende De Gea helpt Chelsea aan gelijkspel

De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer kwam thuis tegen concurrent Chelsea niet verder dan 1-1. Daarmee bleef de club uit Londen op de vierde plek, die komend seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League.

Arsenal

Arsenal, dat met 3-0 onderuitging bij Leicester City, staat als nummer 5 op twee punten. Manchester United is zesde, op drie punten van Chelsea. Er zijn nog twee speelronden te gaan in de Premier League.

Manchester United is sinds de nederlaag bij Arsenal op 10 maart (2-0) danig van slag. Daarna werden er nog maar twee overwinningen behaald in een reeks van negen wedstrijden, inclusief het verloren tweeluik tegen Barcelona (0-1 en 3-0) in de kwartfinales van de Champions League.

Alonso

Juan Mata bracht ManUnited tegen Chelsea in de elfde minuut op voorsprong. Door een flater bij doelman David De Gea, die een schot van Antonio Rüdiger slecht verwerkte, kon Marcos Alonso nog voor de rust 1-1 maken. Daar bleef het bij op het morrende Old Trafford.

