Bayern profiteert maar half van nederlaag Dortmund

In de extra tijd schoot Tim Leibold namens de thuisclub uit een strafschop op de binnenkant van de paal, waardoor het 1-1 bleef. Daarmee profiteerde de koploper maar half van de verrassende nederlaag van Borussia Dortmund (2-4) zaterdag thuis tegen het Schalke 04 van interim-coach Huub Stevens. Het verschil tussen de lijstaanvoerder en de naaste belager is nu twee punten, met nog drie speelronden te gaan.

Overigens had Bayern de wedstrijd na de gemiste strafschop van Leibold alsnog moeten winnen, want Kingsley Coman kreeg nog een keer vrije doortocht richting het vijandelijke doel. Keeper Christian Mathenia bleef echter uitstekend kijken en stopte de inzet van de Fransman. Serge Gnabry had een kwartier voor tijd de door Matheu Pereira opgelopen achterstand voor Bayern ongedaan gemaakt.

Arjen Robben keerde bij Bayern München na een langdurige afwezigheid terug op de bank, maar kreeg geen speeltijd. Coach Niko Kovac koos voor drie andere invallers. Robben, die pas afgelopen donderdag de groepstraining hervatte, kwam eind november voor de laatste keer in actie. Sindsdien stond hij geblesseerd aan de kant.

