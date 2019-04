Onderkoelde Dumoulin trekt geen conclusies richting Giro

Tom Dumoulin moest naar eigen zeggen ’harken’ Ⓒ BSR Agency

LUIK - In de ijskast van de Ardennen moest hij een koude douche incasseren. Tom Dumoulin stond in Luik aan de start met de gedachte voor de winst te koersen. Ook was hij zo realistisch te constateren dat nog nooit iemand die rechtstreeks van een hoogtestage kwam de oudste klassieker had gewonnen. Meespelen tot diep in de finale was wel zijn reële doel, maar al ver voor de cruciale ’côtes’ moest de Maastrichtenaar de pijnlijke conclusie trekken dat hij daarvoor niet de benen voor had.