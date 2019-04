Kvyat heeft speciaal cadeau voor ’domme’ Ricciardo

„Ik heb veel respect voor Daniel, we zijn ook teammaten geweest”, zegt Kvyat na afloop. „Ik heb geen problemen met hem verder.”

Toch vindt Kvyat dat Ricciardo wel wat meer geduld moet opbrengen voortaan. „Als hij het 100 meter verderop had geprobeerd, had Daniel een recht stuk van 2 kilometer gehad om mij te proberen te passeren. Die bocht is krap namelijk.”

Een bocht die Ricciardo dus ook niet haalde. „Ik moest toen wel met hem mee, helaas haalde hij hem niet.” De Russische coureur gaat voor de GP van Spanje een cadeau voor zijn voormalig F1-collega kopen. „Een achteruitkijkspiegel”, sluit hij semi-serieus af.