Video: Dominic Thiem viert tenniszege met ballenmeisjes in zwembad

Nadat de Oostenrijker in de halve finale al had afgerekend met Rafael Nadal, was Thiem in de eindstrijd te sterk (6-4 6-0) voor Daniil Medvedev.

Het verleidde de winnaar ertoe om een frisse duik in het zwembad te nemen, begeleid door de ballenjongens en -meisjes die gezellig met hem mee het water in sprongen.