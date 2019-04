Alderweireld kan Ajax-gevoelens uitschakelen

Tottenham Hotspur beleeft een slechte generale. Toby Alderweireld (r.) en consorten verliezen thuis van West Ham United (0-1). Ⓒ REUTERS & BSR/SOCCRATES

LONDEN - De spelers van Ajax kunnen dinsdagavond in de halve finale van de Champions League weer een schitterende voetbaltempel afvinken. Het spiksplinternieuwe onderkomen van Tottenham Hotspur doet niet onder voor Estadio Bernabeu (Real Madrid) of Juventus’ Allianz Stadium in Turijn. Maar waar de Amsterdammers in Spanje en Italië de voetbalwereld verrasten, hoeven zij volgens Toby Alderweireld in Londen niet op een nieuwe Europese stunt te rekenen. „Tegen Ajax wordt het een heel andere wedstrijd”, verzekert de ex-Ajacied na het slechte spel en de nederlaag tegen West Ham United (0-1).