Vettel staat voor raadsel

„Iedere race leren we de auto iets beter kennen. We hadden ook vandaag weer moeite om de banden aan de praat te krijgen. Het gevoel met de auto verschilde per ronde. Ik begrijp zelf ook niet hoe dat kan”, aldus de viervoudig wereldkampioen Formule 1 tegen Motorsport.com.

De Ferrari-coureur vervolgt zijn relaas en heeft het ook nog even kort over Max Verstappen: „Als je ziet dat we soms twee seconden per ronde langzamer zijn dan de ronde ervoor, dan heeft dat niks te maken met een snelle of langzame auto, maar gewoon dat de grip er op dat moment niet is. Het was moeilijk om in mijn ritme te komen, ik maakte behoorlijk wat kleine foutjes. Al met al is het dan nog oké om als derde over de finish te komen. En het is belangrijk dat we Max zijn voorgebleven.”

Bekijk ook: Verstappen finisht als vierde in Baku