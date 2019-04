Van Dijk én Miedema Speler van het Jaar in Engeland

Van Dijk, centrale verdediger van Liverpool en Oranje, is de vierde Nederlander die deze onderscheiding ten deel valt. Eerder namen Dennis Bergkamp (1998, Arsenal), Ruud van Nistelrooij (2002, Manchester United) en Robin van Persie (2012, Arsenal) deze prestigieuze prijs in ontvangst.

Miedema, aanvalster van Arsenal en Oranje, was twee keer genomineerd: voor speelster van het jaar en voor talent van het jaar. Die laatste prijs kwam terecht bij Georgia Stanway (Manchester City). Bij de mannen werd Raheem Sterling (Manchester City) tot talent van het jaar uitgeroepen.

Vivianne Miedema met haar prijs. Ⓒ BSR Agency

De uitverkiezing van Van Dijk was afgelopen week al min of meer uitgelekt. De andere genomineerde spelers waren teamgenoot Sadio Mané, Sergio Agüero, Bernardo Silva, Sterling (allen Manchester City) en Belgisch international Eden Hazard van Chelsea. Vorig jaar ging de prijs naar Mohamed Salah, de aanvaller van Liverpool.

Van Dijk en landgenoot Georginio Wijnaldum zijn met Liverpool nog in de race voor de titel in de Champions League en in de Premier League. Van Dijk werd eerder al opgenomen in het elftal van het jaar van de Premier League.

Miedema is de eerste Nederlandse voetbalster die tot speelster van het jaar in Engeland wordt uitgeroepen. Ze kreeg eerder ook al een plek in het team van het jaar. De 22-jarige spits verzekerde zich op zondag met Arsenal van de landstitel. Ze kwam, evenals landgenote Daniëlle van de Donk, tot scoren in de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (4-0).