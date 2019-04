Real staat open voor verhuur van Ødegaard

Bij wijze van hoge uitzondering zou er zelfs een tweejarige huurovereenkomst met de Amsterdammers kunnen worden gesloten. De onderhandelingen daarover moeten volgens bronnen rond de Spaanse club de komende dagen plaatshebben. Marc Overmars heeft Ødegaard inmiddels hoog op zijn verlanglijstje staan.

Een verkoop door Real Madrid zou in het uiterste geval bespreekbaar zijn als De Koninklijke een terugkoopoptie krijgt. Ødegaard, die in Spanje nog tot de zomer van 2021 onder contract staat en dus moet verlengen om niet gratis de deur uit te lopen, werd eerder door Real Madrid verhuurd aan SC Heerenveen en komt momenteel uit voor Vitesse. Hoewel de Ajax-scouting aanvankelijk sceptisch was over de in hun ogen te lichtzinnige Ødegaard, overtuigde hij de laatste weken, vooral in het rechtstreekse duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA.