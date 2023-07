UEFA legt Manchester United en FC Barcelona boetes op

Erik ten Hag en Xavi. Ⓒ ANP/HH

De UEFA heeft meerdere voetbalclubs, waaronder Manchester United en FC Barcelona, boetes opgelegd omdat ze zich niet hebben gehouden aan de regels rond Financial Fair Play. Die regels schrijven voor dat de uitgaven en inkomsten van clubs over een bepaalde periode in balans moeten zijn.