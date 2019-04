De Vries beseft: ’Ik moet presteren’

De Vries, die tijdens de Formule 2-races in Baku finishte als tweede en vierde, werd in 2010 opgenomen in het talentenprogramma van McLaren. „Ik doe geen simulatorwerk meer voor McLaren”, zegt hij. „Wel voor een ander team? Ik kan er voor de rest niets over zeggen. Uiteindelijk draait het om wat ik hier presteer. Dat zal de meeste invloed hebben op mijn toekomst, dus daar houd ik me voornamelijk mee bezig.”

De Nederlandse coureur eindigde vorig jaar als vierde in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 2. De mannen voor hem – George Russell, Alexander Albon en Lando Norris – promoveerden allemaal naar de Formule 1. De Vries rijdt in de opstapklasse nu voor topteam ART Grand Prix.

„Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Tot op heden voel ik me het beste in deze omgeving, als ik het vergelijk met vorige teams. Er is geen vingerwijs-cultuur of enorme hiërarchie. Die benadering en manier van werken staan mij wel aan.”

De Vries racet naast de Formule 2 ook nog in het lange afstands-kampioenschap WEC namens Racing Team Nederland met Frits van Eerd en Giedo van der Garde. „Tot en met de eerste week van augustus ben ik twee weekenden thuis. Het wordt een pittige periode, maar ik vind het een fijne combi. Het is daar wat gemoedelijker. Daardoor kan je er soms ook wat meer plezier aan beleven. Maar als ik dat alleen zou doen, zou ik ook niet gelukkig zijn. In de Formule 2 ligt de druk echt op mijn schouders. En ik wil die druk ook voelen en meedoen om de winst.”