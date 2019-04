Max is beter dan zijn auto

Max Verstappen Ⓒ REUTERS

BAKU - Het liefst heeft Max Verstappen natuurlijk alles in eigen hand. Wie in de Formule 1 rijdt weet alleen dat een aanzienlijk deel van de mogelijkheden voor een coureur in het mapje ’onbeheersbare zaken’ zit. Dus moet de Limburger zich voor de derde Grand Prix op rij tevreden stellen met een vierde plek, deze keer in Baku, na opnieuw een een-tweetje van het ongenaakbare Mercedes. Verstappen hamert er wel op dat het beter moet. En geef hem eens ongelijk.