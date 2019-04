Hij vervolgt: ,,Zekerheden zijn er nauwelijks in de topsport maar er moet wél elke mogelijkheid om de kans op succes te vergroten aangegrepen worden. De belachelijke actie van Huntelaar, met uitsluiting én schorsing tot gevolg, verkleinde juist die kans op succes en had dus eigenlijk niets met topsport te maken.”

Wat mij het meest verbaast is dat bijna niemand de ernst van deze zaak inzag, met de mogelijke rampzalige gevolgen voor Ajax. Zelfs bij Ajax zelf was de reactie maar lauw, zeker niet negatief. Wil men in Amsterdam wel écht kampioen worden?

Telegraaf Extra - Lees hieronder de volledige column van Ton Boot over Ajax en Huntelaar

Bekijk ook: Belachelijke actie van Huntelaar