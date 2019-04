Sport Kort: Sabalenka naar Rosmalen

12.48 uur: Arina Sabalenka doet in juni mee aan het tennistoernooi van Rosmalen. De Wit-Russische nummer tien van de wereld wordt de belangrijkste concurrent van Kiki Bertens om de toernooizege van het Libéma Open. De 20-jarige Sabalenka won dit jaar het tennistoernooi van Shenzhen. Vorig jaar deed ze voor het eerst mee in Rosmalen. Destijds stond de Wit-Russische 46e op de mondiale ranking en strandde ze in de kwartfinales.

12.39 uur: De Sloveense wielrenner Primoz Roglic verdedigt deze week zijn titel in de Ronde van Romandië. De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma rijdt de korte Zwitserse etappekoers als laatste test voor de Ronde van Italië, die op 11 mei begint. Steven Kruijswijk, die dit jaar alles zet op de Tour de France, is ook opgenomen in de ploeg.

Björn Kuipers Ⓒ BSR/Soccrates

10.04 uur: Björn Kuipers is aangewezen als scheidsrechter in het duel tussen FC Barcelona en Liverpool in de halve finale van de Champions League. Mario Diks en Erwin Zeinstra assisteren de leidsman in Spanje. Dat meldde de KNVB. Danny Makkelie fungeert als video-arbiter (VAR) voor de wedstrijd in Camp Nou, die woensdag wordt gespeeld.

08.55 uur: Golfster Anne van Dam heeft geen opvallende rol gespeeld in het Hugel-Air Premia LA Open. De 23-jarige Arnhemse eindigde in Los Angeles na een slotronde van 71 slagen op de 48e plaats in het sterk bezette toernooi uit de Amerikaanse tour LPGA.

Steph Curry, pointguard van de Golden State Warriors Ⓒ USA TODAY Sports

08.08 uur: Titelverdediger Golden State Warriors heeft het eerste duel met Houston Rockets in de kwartfinales van de play-offs van de NBA gewonnen. In Oakland was Golden State net iets sterker: 104-100. Kevin Durant was uitblinker bij de Warriors met 35 punten. Stephen Curry was goed voor 18 punten. Hij maakte in de laatste minuut een 3-punter die het verschil maakte. Bij Houston Rockets was James Harden de grote man met 35 punten. Eric Gordon noteerde 27 punten. Boston Celtics won de eerste confrontatie met Milwaukee Bucks met 112-90. Kyrie Irving was topschutter voor de Celtics met 26 punten. Bij de Bucks maakte Giannis Antetokounmpo 22 punten.

Harrie Smolders met zijn paard Une de l’Othain. Ⓒ Hollandse Hoogte

07.20 uur: Springruiter Harrie Smolders is als tweede geëindigd in de Grand Prix van New York. De Nederlander ging op Une foutloos rond, maar was in de barrage met twaalf combinaties net iets minder snel dan de Egyptenaar Nayel Nassar met Lucifer V. De Belg Olivier Phlippaerts bleef eveneens foutloos en belandde op de derde plek.