Sport Kort: Springruiter Smolders tweede in New York

07.20 uur: Springruiter Harrie Smolders is als tweede geëindigd in de Grand Prix van New York. De Nederlander ging op Une foutloos rond, maar was in de barrage met twaalf combinaties net iets minder snel dan de Egyptenaar Nayel Nassar met Lucifer V. De Belg Olivier Phlippaerts bleef eveneens foutloos en belandde op de derde plek.

