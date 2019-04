Ajax is Frank de Boer nog altijd dankbaar

In de aanloop naar de kraker in de halve finale van de Champions League bij Tottenham Hotspur op komst maakten Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic tegen Real Madrid en Juventus in recordtijd naam in Europa. Onder algemeen directeur Rik van den Boog en trainer Martin Jol werden de Ajax-fans onder anderen ’getrakteerd’ op Timothée Atouba, Mido, Ze Eduardo, Kerlon, Teemu Tainio en Mounir El Hamdaoui.

Het (uiteindelijk) afzichtelijke spel was voor de legendarische nummer veertien reden om de Fluwelen Revolutie te starten, waarna Jol plaatsmaakte voor Frank de Boer en de oude bestuurders terug traden voor ’de voetballers’. Samen met Edwin van der Sar, Marc Overmars en toen nog Wim Jonk en Dennis Bergkamp werden stappen gezet naar een betere toekomst. En wat niemand destijds nog voor mogelijk hield: naar de laatste vier van de Champions League.

„Ik ben hartstikke blij dat het weer goed gaat met Ajax”, zei Frank de Boer recent tegenover De Telegraaf toen hij zijn contract bij Atlanta United tekende. „Ik heb er destijds met vier kampioenschappen in 5,5 jaar en honderd miljoen euro op de bank het maximale uitgehaald. Dat ik daarmee een basis heb gelegd voor de huidige transfer- en salarismogelijkheden maakte me wel trots, ja. Al heeft daar de hele staf met Orlando Trustfull, Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp daaraan meegeholpen”, aldus De Boer destijds.