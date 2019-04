Amsterdamse goudhaantjes zien Ajax als favoriet

Ajax-spelers in euforie na het halen van de halve finale van de Champions League. v.l.n.r. Dusan Tadic, David Neres, Matthijs de Ligt en Joël Veltman Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Arie Haan (70), Johnny Rep (67) en Patrick Kluivert (42) kennen alle drie het heerlijke gevoel de Cup met de Grote Oren te mogen optillen en hadden met hun treffer een belangrijk aandeel in een Europa Cup I- of Champions League-overwinning van Ajax: Haan in 1971 tegen Panathinaikos (2-0), Rep in 1973 tegen Juventus (1-0) en Kluivert met zijn puntertje in 1995 in het duel met AC Milan (1-0). In Telesport blikken de goudhaantjes vooruit op Tottenham Hotspur-Ajax van morgen in de halve finale van de Champions League.