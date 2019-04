Kiki Bertens Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Kiki Bertens verloor in Suttgart de halve finale van een voortreffelijke Petra Kvitova, maar kan terugkijken op een prima toernooi. Nu verblijft ze een paar dagen in Nederland om zich voor te bereiden op de belangrijke graveltoernooien in Madrid, Rome en Parijs (Roland Garros).