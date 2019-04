Barcelona-Liverpool: ’Een mooie clash tussen twee stijlen’

Boudewijn Zenden Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Reikhalzend kijkt Boudewijn Zenden uit naar de ontmoetingen in de halve finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Liverpool, twee van zijn oud-clubs. „Dat belooft een mooie clash te worden tussen twee clubs met heel verschillende voetbalstijlen. Ik verwacht veel goals, want zowel FC Barcelona als Liverpool speelt heel aanvallend”, aldus de 54-voudig Oranje-international, die momenteel werkzaam is als specialistentrainer bij PSV.