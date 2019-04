Verstappen: ’Hier doe ik het niet voor’

Voor de vierde keer op rij pakte Mercedes een een-tweetje. Valteri Bottas won de race in Azerbeidzjan, gevolgd door zijn teamgenoot en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Het podium werd aangevuld door Ferrari-coureur Sebastian Vettel.

Net zoals de vorige twee Grand Prix’ (Bahrein en China), moet Verstappen het doen met een vierde plaats. „Tja, op dit moment is het effe zo. Nee, natuurlijk doe ik het hier niet voor, maar ik kan er niets aan veranderen.”

Upgrade

Honda kwam voor de race in Baku met een upgrade. De motor kreeg meer vermogen en Verstappen was positief verrast over de snelheid van zijn Red Bull-bolide, zo liet hij weten na de kwalificatie in Baku, waar hij de vierde beste tijd neerzette en dichtbij de tijden van Mercedes en Ferrari zat. Toch het lukte Red Bull niet om de absolute aansluiting te vinden bij de Duitse en Italiaanse renstal.

De vraag rijst of nog een extra upgrade het verschil tussen Red Bull met Ferrari en Mercedes kleiner kan maken. Over twee weken zal blijken of dat lukt, wanneer een groot aerodynamisch pakket op het chassis wordt toegevoegd. „Iedereen komt dan met updates, dus het is afwachten hoeveel dat zal uitmaken”, reageert Verstappen.

Spanje

Bij de Grand Prix van Spanje, die op 12 mei wordt verreden op het circuit van Barcelona, zal blijken of de upgrades van Honda de Nederlander een stapje verder kunnen helpen.

