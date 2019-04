Van Gerwen: ’Ik speelde fenomenaal’

In Saarbrucken pakte Van Gerwen zijn 31e titel op de European Tour van de PDC. Daarvoor rekende hij in de finale eenvoudig af met Ian White (8-3), maar de rest van het toernooi liep iets minder gemakkelijk. „Ik moest er hard aan trekken dit toernooi”, zegt Mighty Mike, die in een eerder stadium een 114 finish nodig had om zich te ontdoen van Raymond van Barneveld (6-5) en een matchdart overleefde tegen Nathan Aspinall (6-5).

In de halve finale stond Van Gerwen tegenover Dave Chisnall en ook die wedstrijd won de Brabander met slechts één leg verschil (7-6). „Ik bleef altijd in mijzelf geloven. Ik voelde me goed en heb nooit opgegeven.”

Primeur

Primeurs bestaan nog voor de wereldkampioen darts. Toernooien winnen is Van Gerwen niet vreemd, maar de German Darts Open heeft de Nederland nooit eerder op zijn naam geschreven. „Dat wist ik”, reageert Van Gerwen tegen PDC.tv. „Ik had het gevoel dat ik vandaag moest winnen, zeker omdat ik het toernooi nooit eerder had gewonnen. Ik vind dat ik een fenomenaal toernooi heb gespeeld en ik ben ontzettend blij met de eindzege.”