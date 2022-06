Premium Het beste van De Telegraaf

Winnaar Rosmalen dankt Krajicek voor wildcard op Wimbledon Stuntman Van Rijthoven: ’Mijn leven is compleet veranderd’

Tim van Rijthoven poseert met de schaal van het Libéma Open. Ⓒ René Bouwman

AMSTELVEEN - Ook een paar dagen na zijn sensationele triomf in Rosmalen kan Tim van Rijthoven nog maar moeilijk geloven hoe hij bij het Libéma Open de titel voor zich opeiste. Lopend naar een terras bij het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen wordt de 25-jarige tennisser alweer een keer of drie gefeliciteerd, door wat enthousiastelingen op leeftijd. Als klap op de vuurpijl meldt Van Rijthoven even later in het zonnetje trots dat een wildcard voor Wimbledon binnen is.