’Spanje en Engeland onder de indruk van Ajax-stijl’

„In Spanje is iedereen verrast over de prestaties van Ajax in de Champions League. Het is niet niks om Real Madrid en Juventus uit te schakelen. Maar wat misschien nog het meest indruk heeft gemaakt is de manier waarop dit Ajax die geweldige resultaten heeft behaald”, zo schrijft Juan Castro, van de Spaanse sportkrant Marca.

„De stijl van Ajax spreekt enorm aan. Vooral het geweldige positiespel, dat Ajax speelt. Spanje is in 2010 wereldkampioen geworden met dominant aanvallend voetbal en de Spanjaard houdt van dat type voetbal. Nu zien we dat ook van Ajax in de Champions League. Daarnaast spreekt ook de jeugdigheid van het team tot de verbeelding. Zoveel jonge talenten, spelers die pas aan het begin van hun carrière staan, die dit laten zien op het hoogste niveau. Dat is gewoon indrukwekkend. En dat allemaal onder leiding van een coach, die hier in Spanje tot voor kort volstrekt onbekend was.”

Engeland

Ook in Engeland hebben voetbalsupporters Ajax in hun hart gesloten. „Er is een natuurlijke liefde voor Ajax in de Engelse voetbalwereld. Deels vanwege de nostalgie. Ajax had dat geweldige elftal in de jaren zeventig, daarna had het weer een bijzonder team toen het de Europa Cup 1 won in 1995. Niet voor niets zijn zoveel spelers in de Premier League beland”, zo schrijft Sam Wallace in de Daily Telegraph.

„Maar het gaat eigenlijk nog dieper. Er is in Engeland bewondering voor de zelfredzaamheid van Ajax en de weigering om de handdoek te gooien, terwijl de financiële status van alle topclubs in het Europese voetbal volledig anders is. Er bestaat een onveranderd gevoel dat in ons voetbal zo verschrikkelijk veel geld is verspild aan middelmatige spelers en dat ons voetbal ondermijnd is door slechte scouting en een armzalige wijze van coaching”, gaat de chef voetbal van het Engelse medium verder.

Wallace: „Het succes van Ajax dit seizoen heeft bewezen wat er mogelijk is als er binnen een club vakkennis en lef aanwezig zijn. Vooral als dat wordt gebruikt om talent te ontwikkelen. De supporters in Engeland, met name bij de rijke Engelse clubs waar de prestaties ver achter blijven bij de investeringen, vragen zich allemaal af: waarom kunnen wij dit niet?”