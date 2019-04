Aderlating voor PSV in titelstrijd

„Ik ben opgelucht dat er geen schade aan mijn kruisband is, maar baal er natuurlijk ontzettend van dat ik in de beslissende fase van de competitie niet meer op het veld zal staan”, vertelt Lozano op de clubsite van PSV. „Mijn revalidatie is begonnen. Ik ga er alles aan doen om zo snel als mogelijk weer topfit te zijn.”

Lozano werd tijdens de wedstrijd tegen Willem II met een brancard van het veld gehaald nadat hij hard werd geraakt door een onbesuisde tackle van Freek Heerkens.

In eerste instantie leek het erop dat de blessure van de Mexicaan meeviel. Uit een MRI-scan bleek dat er geen sprake was van een zware kruisbandblessure.

Titelstrijd

Toch is het letsel aan zijn knie te zwaar om dit seizoen nog in actie te kunnen komen. Dat is een zware aderlating voor PSV, die in een hevige strijd is verwikkeld met Ajax om de landstitel. Lozano is een namelijk een belangrijke factor in de ploeg van trainer Mark van Bommel. De 23-jarige aanvaller kwam dit seizoen tot 17 doelpunten en 8 assists.

In de jacht naar de 25e landstitel gaat PSV eerst op bezoek bij AZ (12 mei) en speelt vervolgens thuis tegen Heracles (15 mei). Op diezelfde dagen komt Ajax ook in actie. De huidige koploper van de Eredivisie ontvangt eerst FC Utrecht. Een paar dagen later sluiten de Amsterdammers het seizoen af in Doetinchem tegen De Graafschap.

