Atalanta wint en voert druk op verliezend Inter op

Een kwartier voor tijd leidde Inter nog met 1-0 dankzij een treffer van Romelu Lukaku, zijn twintigste goal in zijn eerste seizoen in de Serie A.

Inter verzuimde verder weg te lopen van Bologna, dat vanaf de 57e minuut met tien man kwam te staan door een rode kaart voor Roberto Soriano. Doelman Lukasz Skorupski van Bologna keerde na ruim een uur een strafschop van Lautaro Martinez.

Helemaal mis in slotfase

In de slotfase ging het helemaal fout bij Inter. Eerst tekende Musa Juwara voor de gelijkmaker, daarna moest Alessandro Bastoni bij de thuisclub van het veld na zijn tweede gele kaart en vervolgens zorgde Musa Barrow namens de bezoekers voor de verrassende winst.

Bij de aftrap van het duel in Milaan stonden vier Nederlandse spelers in het veld: Stefan de Vrij bij Inter en Stefano Denswil, Mitchell Dijks en Jerdy Schouten bij de bezoekers. Zij speelden allemaal de hele wedstrijd.

Inter blijft op 64 punten staan, elf minder dan koploper Juventus, dat zaterdag met 4-1 won van Torino. Nummer 2 Lazio, dat zaterdag met 0-3 verloor van AC Milan, heeft 68 punten. Er zijn nog acht speelronden te gaan in de Serie A.

Atalanta voert druk op Inter op

Atalanta behaalde een benauwde overwinning bij middenmoter Cagliari: 0-1. Uit een strafschop maakte de Colombiaan Luis Muriel in de eerste helft het doelpunt. De thuisploeg moest vanaf dat moment ook met tien man verder wegens een rode kaart voor Andrea Carboni. Ondanks de numerieke meerderheid slaagde Atalanta er niet in om de krappe score uit te breiden.

Luis Muriel, de matchwinnaar namens Atalanta. Ⓒ EPA

Een doelpoging van basisspeler Hans Hateboer (die een kwartier voor tijd gewisseld werd) eindigde na de rust op de paal. Ploeggenoot Marten de Roon speelde de gehele wedstrijd.

Voor Atalanta was het de vijfde zege op rij na de coronastop. De club uit Bergamo heeft de vierde plek stevig in bezit en heeft nog maar een punt minder dan Internazionale. De eerste 4 in de Serie A plaatsen zich voor de Champions League.

SPANJE: Espanyol bijna gedegradeerd

Espanyol kan in La Liga nauwelijks meer ontsnappen aan degradatie. De hekkensluiter verloor thuis met 0-1 van nummer 19 Leganes. De Argentijn Jonathan Silva maakte in de 53e minuut het doelpunt.

Door toedoen van Jonathan Silva (r.) is het Espanyol van Adrian Embarba zo goed als gedegradeerd. Ⓒ EPA

Espanyol moet in de laatste vier competitieronden elf punten goedmaken om nog behouden te blijven op het hoogste Spaanse voetbalniveau, een vrijwel onmogelijke opgave.

Ook Leganes is nog lang niet veilig. De nummer 19 moet in de slotfase van La Liga minimaal zeven punten inlopen om een stapje terug te voorkomen.

