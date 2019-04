Frenkie de Jong heeft er vertrouwen in

De twee clubs trappen dinsdagavond om 21.00 uur af voor het heenduel in de halve eindstrijd van het kampioenenbal. Acht dagen later volgt de return in de Johan Cruijff ArenA. „Tottenham heeft een heel sterk team, met een goede organisatie en veel individuele kwaliteiten. Het zal lastig worden voor ons, maar we hebben er wel vertrouwen in”, vertelt de Jong in de Ajax Podcast.

Zowel wel in Engeland als in in Nederland wordt Ajax door veel mensen gezien als favoriet voor de tweekamp. „Ik heb het ook gehoord, maar ik denk niet dat wij de favoriet zijn. Zij spelen Premier League. Op papier zijn ze ook niet minder dan wij, maar ook niet beter. Het maakt ook niet uit wie de favoriet is, als wij maar doorgaan”, voegt De Jong eraan toe.

In 2017 viel de spelmaker van Ajax in tijdens de verloren Europa League-finale tegen Manchester United. „Hopelijk komt er nu een finale bij.” In een eventuele eindstrijd treft Ajax op 1 juni FC Barcelona of Liverpool in Madrid.