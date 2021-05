Live Eredivisie: Willem II komt opnieuw op voorsprong en is virtueel veilig

onze telesportredactie

Volg alle duels vanaf 14:30 uur van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

De Tilburgers hebben 28 punten en FC Emmen 27. Willem II is bij winst in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard zeker van de vijftiende plek en handhaving in de Eredivisie. Laat het elftal van trainer Zeljko Petrovic punten liggen, dan maakt Emmen nog kans op plek vijftien. Emmen speelt een uitwedstrijd tegen het al degradeerde VVV-Venlo.

Bekijk ook: Wout Weghorst leeft mee met FC Emmen

De club die als zestiende eindigt, speelt donderdag in de halve finales van de play-offs voor promotie/degradatie tegen NAC Breda. RKC Waalwijk, nummer 14, zou theoretisch ook nog als zestiende kunnen eindigen, maar dat is op basis van doelsaldo eigenlijk uitgesloten.

Europese play-offs

Sparta Rotterdam, Heracles Almelo (en Fortuna Sittard nog een beetje) bepalen wie samen met Feyenoord, FC Utrecht en FC Groningen de play-offs voor deelname aan Europees voetbal ingaat.

Strijd om tweede plek

De strijd om de tweede plek is eigenlijk al gestreden. PSV kan de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronden van de Champions League, alleen nog bij een wonder ontgaan. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij FC Utrecht ’Naaste belager’ AZ, dat Heracles Almelo ontvangt, heeft zich al verzoend met een derde eindklassering. Die geeft recht op een ticket voor de Europa League voor volgend seizoen.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie

Programma zondag 16 mei 14:30 uur:

Vitesse - Ajax

FC Utrecht - PSV

AZ - Heracles Almelo

Feyenoord - RKC Waalwijk

PEC Zwolle - FC Groningen

SC Heerenveen - Sparta Rotterdam

Willem II - Fortuna Sittard

FC Twente - ADO Den Haag

VVV Venlo - FC Emmen