’Het wordt zwaar tegen Ajax’

„Ajax verdient het volledig om hier te staan. Het wordt een heel competitief duel. Het is onze eerste keer in de halve finales. We moeten veel respect tonen voor het toernooi en voor de tegenstander, want het wordt zwaar. Het is moeilijk om een zwakke plek te vinden bij Ajax”, sprak de 47-jarige Argentijn.

Tottenham won in het verleden twee keer de UEFA Cup (1972 en 1984) en pakte in 1963 de Europa Cup 3, maar in de Europa Cup 1/Champions League bleven de successen uit. Ajax sloeg wel vier keer toe. Van 1971 tot en met 1973 en in 1995 pakten de Amsterdammers de belangrijkste Europa Cup.

Oplossing voor gemis Kane vinden

Het gemis van topspits Harry Kane zal zich laten voelen bij The Spurs. „Er is geen twijfel over dat hij tot de besten behoort en dat we hem zullen missen. We moeten een oplossing vinden. We zijn beperkt in onze keuzes (Heung-min Son is geschorst, red.), maar het vertrouwen is groot”, aldus Pochettino.

Ook middenvelder Lucas Moura spreekt met het grootste respect over Ajax. „Ik heb hun wedstrijd tegen Juventus (1-2 zege in Turijn, red.) gezien. Ze hebben een heel jong team met snelle spelers. Ze zijn bijzonder gevaarlijk. Maar ik denk dat wij goede zaken kunnen doen.”

De Braziliaan gaat naar eigen zeggen het belangrijkste duel van zijn loopbaan tegemoet. „Want het wordt mijn eerste keer in de halve finales van de Champions League. Het is een droom die uitkomt, en ik moet er ook van genieten. Ik wil de finale bereiken en de Champions League winnen.”

