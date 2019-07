Dochter Knaven geheim wapen Ineos in Tour de France

„Ze is op vakantie in de Vogezen en heeft voor ons een video gemaakt. Heel waardevol, want zo weten we waar de hekken staan en hoe de huidige situatie is”, geeft Knaven aan. „Op die gravelstrook in de laatste kilometer gaat het verschil gemaakt worden. Op twee punten is een materiaalpost, waar reservefietsen staan voor Geraint en Egan.”

Bekijk ook: Klassementen en ploegen Tour de France

Bernal (22) was dit jaar de beoogde kopman in de Giro, maar brak in de Ronde van Catalonië zijn sleutelbeen. Hij pakte wel de eindzege in de Ronde van Zwitserland. In de Tour is hij na Steven Kruijswijk de best geplaatste klassementsrenner op de zesde plaats. 40 tellen scheiden hem van Julian Alaphilippe.