Tottenham hoopt op Fransman tegen Ajax

De middenvelder hervatte maandag de training van de nummer drie van de Premier League. Trainer Mauricio Pochettino moet nu beslissen of de fysiek sterke Fransman kan spelen.

Jan Vertonghen trainde ook mee met de Spurs. De verdediger kreeg zaterdag rust bij de thuiswedstrijd tegen West Ham United. De oud-aanvoerder van Ajax had lichte klachten aan een dijbeen. De Belg vertrouwde Engelse verslaggevers toe dat het duel met zijn oude club uit Amsterdam voor hem niet in gevaar is.

Trainer Pochettino mist zijn geblesseerde topschutter Harry Kane. Son Heung-min moet een schorsing van een duel uitzitten. Tottenham Hotspur heeft Vincent Janssen niet ingeschreven voor de Champions League. Michel Vorm is dit seizoen niet de tweede maar de derde doelman van de Spurs.