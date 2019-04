Dubbele dreun voor Dortmund

De aanvoerder van de kampioenskandidaat kan daardoor alleen op de slotdag van de Bundesliga nog in actie komen. Reus kreeg het afgelopen weekeinde de rode kaart in het verloren duel met Schalke 04.

Voor Dortmunder Marius Wolf is het seizoen voorbij. De aanvaller werd voor drie duels geschorst. Ook Wolf kreeg rood in de ontmoeting met Schalke. Borussia Dortmund staat momenteel tweede in de Bundesliga, met twee punten achterstand op Bayern München.