PEC Zwolle en FC Utrecht delen punten in doelpuntenfestijn

Mede door de drie tegengoals was het debuut van doelman Jeroen Zoet bij de bezoekers geen groot succes. De PSV-huurling blonk geenszins uit in zijn nieuwe ploeg.

Simon Gustafson opende de score uit een strafschop, nadat Sam Kersten de bal met zijn arm had weggeslagen. Door interventie van de VAR verdween de bal terecht op de stip (0-1). Kort daarna was het alweer gelijk door een fout bij Mark van der Maarel. Mike van Duinen zat er attent tussen, waarna Zoet de gelijkmaker niet kon voorkomen (1-1). Tot aan de rust verzuimden met name Adrian Dalmau en Gyrano Kerk de soms wat vreemde capriolen van de Duitse PEC-keeper Michael Zetterer af te straffen.

Na de pauze zorgde een trefzekere uithaal van Kenneth Paal voor 2-1. Zoet stond erbij en keek ernaar. FC Utrecht moest in de achtervolging en kwam dankzij een strak schot van Kerk in de 71e minuut langszij (2-2). Invaller Issah Abass leek de bezoekers aan drie punten te helpen, maar Yuta Nakayama besliste met een schot in de verre hoek anders: 3-3. In de extra tijd kreeg Zoet op de doellijn nog hulp van ploeggenoot Joris van Overeem.