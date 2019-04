Pochettino looft Ten Hag en Frenkie de Jong

,,Wij staan in de halve finale omdat we een goed collectief hebben. Daarom geloof ik in een goed resultaat tegen Ajax. Zij doen het fantastisch. Ze zijn overeind gebleven tegen Bayern München en hebben Real Madrid en Juventus uitgeschakeld. Hun trainer heeft geweldig werk verricht”, sprak Pochettino over de trainer van Ajax.

,,En ik snap ook waarom Barcelona heel veel overhad voor Frenkie de Jong. Maar Ajax heeft veel meer goede spelers. Het worden fantastische wedstrijden”, vertelde Pochettino.Zijn elftal rekende in de knock-outfase al af met Borussia Dortmund en Manchester City.

Frenkie de Jong Ⓒ AFP

In de groepsfase eindigden The Spurs in een groep met PSV, FC Barcelona, Internazionale als tweede achter Barça. Tegen PSV werd er met 2-1 gewonnen en gelijkgespeeld in Eindhoven: 2-2.

