Willem II heeft Griek binnen

De 20-jarige Griek kwam in januari op huurbasis over van het Duitse VfL Bochum. Pavlidis tekent een contract tot medio 2022 in Tilburg. ,,Ik ben erg blij met mijn contract. Ik voel me vanaf de eerste dag op mijn gemak bij Willem II", zegt Pavlidis.

Sinds januari speelde de Griek 14 wedstrijden waarin hij 4 keer scoorde en 5 assists verzorgde. ,,Hij heeft in een korte tijd zijn draai hier gevonden en heeft de eerste maanden een goede indruk achtergelaten", licht technisch directeur Joris Mathijsen toe.

Pavlidis speelt met Willem II zondag de finale van de KNVB-beker tegen Ajax. De Tilburgers kunnen ook nog via de competitie Europees voetbal halen. ,,Ik hoop dat we in de de komende wedstrijden onze doelen voor dit seizoen halen en we Europees voetbal bereiken", aldus de jonge Griekse aanvaller.