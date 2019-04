Hamilton vindt dat Ferrari moet opschieten

Die opvallende uitspraak deed Lewis Hamilton, nota bene de voor Mercedes rijdende wereldkampioen uit Groot-Brittanië. „Wij halen het optimale uit ons vermogen. Daarom zijn we succesvol. Ferrari is dat vooralsnog niet.”

In Bakoe werd Hamilton dit weekeinde tweede, achter zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Mercedes werd daarmee voor de vierde opeenvolgende keer één en twee. Hamilton: „Wij doen wat van ons wordt verwacht, samen met iedereen die achter ons staat. Als Ferrari daar ook in zou slagen wordt het een stuk spannender. Ik zou zeggen: schiet een beetje op.”

In Bakoe eindigde Sebastian Vettel van Ferrari als derde, ploeggenoot Charles Leclerc werd vijfde namens de Italiaanse renstal. Ook Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, mengde zich in de discussie. „Ferrari is tot veel in staat. Dat laat men echter alleen zien op momenten dat het niet zo belangrijk is.”

Vettel gaf toe dat de suprematie van Mercedes hem aardig op de zenuwen begint te werken. „Het is heel vervelend”, zei de Duitse meervoudig wereldkampioen. „Dit is niet iets van de afgelopen vier races, dit is in zekere zin ons probleem van de afgelopen vier seizoenen. Wij doen ongelooflijk ons best, maar we moeten accepteren dat Mercedes steeds weer een fenomenale prestatie levert. Alles klopt bij hun.”