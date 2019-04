’Ajax moet vrezen voor scenario verloren finale’

Ajax is in de Champions League de grote verrassing bij de laatste vier. Zo werden in achtste finales en kwartfinales de grootmachten Real Madrid en Juventus geëlimineerd. Dat gebeurde in beide gevallen op imponerende wijze. De Amsterdammers worden in het buitenland dan ook geroemd om hun lef en aanvallende spel.

Dit keer begint Ajax met een uitwedstrijd. Bij de Spurs komt de ploeg van trainer Erik ten Hag liefst vier ex-Ajacieden tegen. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Davinson Sánchez hebben een verleden bij de Amsterdamse club. De return staat voor woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA op het programma.

De laatste keer dat Ajax een Europese finale speelde was in 2017. De Amsterdammers verloren destijds kansloos met 2-0 van Manchester United.