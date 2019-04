Tegenvaller voor Leroy Fer

De 29-jarige middenvelder moet door een knieblessure ongeveer twee maanden pauzeren. Zijn contract bij de club uit Wales, die in de Championship (tweede profniveau in Engeland) uitkomt, loopt deze zomer af. Het is nog onduidelijk waar hij komend seizoen speelt.

„We moeten met elkaar gaan praten om te zien wat de toekomst brengt”, liet coach Graham Potter weten. „Hij is een fijne kerel en ligt goed in de groep. Als aanvoerder heeft hij bekwaam leiding gegeven, al zal hij misschien zelf zeggen dat hij nog wat meer speeltijd had willen hebben. We moeten afwachten wat beide partijen nu willen.”

Fer stond afgelopen winter nog in de belangstelling van Aston Villa en Lille. Vorig jaar was hij een half jaar uit de roulatie door een gescheurde achillespees. Fer speelde eerder ook voor FC Twente, Norwich City en Queens Park Rangers. Hij kwam elf keer voor Oranje uit.