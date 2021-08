Surinaamse internationals komen in opstand en steunen ontslagen Dean Gorré

De Surinaamse voetbalbond suggereerde dat er onvrede was in de selectie over het functioneren van de bondscoach. Daar is volgens de spelers geen sprake van.

„Wij willen heel duidelijk benadrukken, dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden of informatie is gedeeld met de spelersgroep wat dit betreft. Wij zijn met z’n allen zeer trots om onze vlag te verdedigen, maar dat gebeurt niet alleen door ons (spelers) er zijn mensen voor en achter de schermen, die dag en nacht bezig zijn met Natio, die ook niet altijd juist behandeld zijn en wij willen in het kort onze kant van het verhaal vertellen en niet alleen aan het bestuur van de SVB, maar aan een ieder, die Natio een warm hart toedraagt.”

De spelersgroep heeft in de verklaring aangegeven dat juist de Surinaamse voetbalbond op veel punten in gebreke is gebleven.

Lees hieronder de volledige verklaring:

„Het leveren van prestaties op sport gebied is een proces, maar het tonen van respect heeft niks te maken met dat proces, dat is en blijft nog altijd een keus. Er wordt het maximale van ons gevraagd, maar wel met de minste middelen en daar bedoelen wij het volgende mee:

er waren geen trainingsvelden georganiseerd, in aanloop naar de wedstrijd tegen Canada.

geen goede hotels.

geen en/of geen goed passende kleding vanuit de organisatie.

het moeten voorbereiden op kunstgras, heeft fysiek gezien, ons veel problemen bezorgd.

er was totaal geen communicatie vanuit het bestuur.

de voeding in de hotels waar wij verbleven, was uitermate slecht, zodat wij gewoon elke keer buiten het hotel zelf eten moesten kopen.

weinig tot geen medische benodigdheden.

geen zichtbare en voelbare steun van de aanwezige bestuursleden.

De dag na de verloren wedstrijd tegen Jamaica werd ons al, door het bestuur verteld, dat onze terug tickets al geboekt waren voor 21 juli, de dag na de laatste groepswedstrijd, terwijl er nog twee wedstrijden in het vooruitzicht waren!

Hiermee heeft het bestuur het signaal gegeven, dat zij geen enkel geloof meer in ons had, om de volgende ronde te behalen. Dit gedrag heeft voor grote teleurstelling en demotivatie gezorgd bij ons als Natio.

Alle negatieve ervaringen met de bond contrasteren voor de Surinaamse internationals, voor het merendeel Surinaams-Nederlandse profs die door Gorré zijn overgehaald om voor de Natio te spelen, sterk met de positieve ervaringen met Gorré. „Wij hebben geschiedenis geschreven en dat grotendeels door trainer Gorre en zijn stafleden. Wij zijn van mening, dat dat voorop moet staan ongeacht de prestaties.

Zoals er wordt aangegeven, is er een bepaald proces inwerking gezet, maar in dat proces hoort geduld. Er kan niet ontkend worden, dat er sprake is van verbetering, hetgeen zich uit in de geleverde prestaties, doelend op de wedstrijden die wij hebben gespeeld!

En nogmaals dat is ten zeerste te danken aan de inzet van trainer Gorre. Wij zijn het niet eens met de gang van zaken en hopen dat er binnen korte tijd verandering en verbetering zal komen in heel veel zaken het voetballen in Suriname betreffende.”