Van de Beek: ’Er is heel veel gebeurd’

De Ajax-middenvelder heeft naar eigen zeggen - net als het team - veel stappen gezet. „We hebben er keihard voor moeten werken, maar er daardoor ook tot dusverre alles uit kunnen halen”, zegt hij op de persconferentie.

Toch geniet Van de Beek er wel van. „Nu moeten we laten zien wat we altijd doen. En daar wel van genieten. Al is dat moeilijk, want alles loopt snel achter elkaar door. We hebben niet veel tijd om na te denken nu.”

Beducht

Hij is naar eigen zeggen dit seizoen een betere speler geworden. „Fysiek ben ik beter. Ik heb natuurlijk ook meer wedstrijden in de benen. Meer ervaring ook, dat maakt wel verschil.”

Zenuwachtig is Van de Beek in ieder geval niet voor het duel met Tottenham Hotspur. „Helemaal niet zelfs. Ik heb er wel heel veel zin in. Als je dan zo’n stadion ziet en het veld, kan je alleen maar genieten. En dat is niet voor iedereen weggelegd.”

Wel is de Oranje-international beducht voor de tegenstander uit Londen. „Het blijft een fantastisch team met geweldige spelers. We zullen dus top moeten zijn en hetzelfde niveau moeten halen als tegen Real en Juventus. Maar we focussen ons vooral op Ajax. Verder blijft het vooraf speculeren. We moeten het op het veld laten zien.”

