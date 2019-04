Ten Hag: ’De waarheid ligt op het veld’

„We zijn superfit, fris en gretig. Dat blijkt de laatste wedstrijden. De waarheid ligt op het veld. Als wij ons eigen spel spelen, hebben we een goede kans”, voorspelt Ten Hag een dag voor het treffen met The Spurs.

Ten Hag maakt het niet of Ajax favoriet is of niet. „We weten wat ons te doen staat. Nee, voor ons maakt het niks uit. Ik kan er niet zo veel mee. We mogen niet naïef spelen. Als we dat doen, hebben we een goede kans. We weten wat we kunnen verwachten, daar kunnen wij op inspelen. Anticiperen, dat kan deze ploeg vrij aardig.”

Ajax begon in de achtste finales tegen Real Madrid en een ronde later tegen Juventus met een thuisduel aan de tweekamp. Om vervolgens in respectievelijk Madrid en Turijn keihard toe te slaan. Tegen Tottenham staat er eerst een uitduel op de rol. „We hebben dit jaar ook bewezen dat we dat ook kunnen. Tegen Standard Luik speelden we eerst uit. Toen hebben we twee keer gescoord.”

Na de 2-2 in Luik bereikte Ajax door een 1-0 overwinning de volgende voorronde van de Champions League. Ajax heeft dit seizoen nog geen uitduel verloren tijdens het miljoenenbal.

