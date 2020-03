Bayern-verdediger Martinez biedt Spaanse hulpdiensten helpende hand

De 31-jarige Spanjaard ging donderdag als vrijwilliger met het Rode Kruis op stap om boodschappen te doen voor ouderen in de buurt van München. De Spanjaard heeft nu ook in eigen land de locatie waar hij voetbalkampen organiseert opengesteld voor de hulpdiensten.

Stapelbedden op de velden

Martinez opende in 2012 een voetbalcampus in de regio waar hij vandaan komt. Hij heeft nu tenten met daarin stapelbedden laten zetten op de velden. Er is plek voor in totaal 180 mensen. De verdediger van Bayern München, die ook op het middenveld uit de voeten kan, stelt zijn campus open voor de medische hulpdiensten.

Heel wat spelers van Bayern München hebben geld gedoneerd om de coronacrisis te bestrijden. De Duitse kampioen maakt samen met Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen, de clubs die dit seizoen ook in de Champions League actief zijn, een bedrag van in totaal 20 miljoen euro vrij om clubs te helpen die in de problemen dreigen te raken na de uitbraak van het coronavirus.