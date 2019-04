Spurs mist middenvelder ook in return in Amsterdam

De Engelse international heeft een operatie aan een lies ondergaan. Het is nog niet bekend hoelang hij uit de roulatie is.

Winks was op 9 april in de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League (1-0) nog basisspeler bij de Spurs. Hij werd in dat duel in de 81e minuut gewisseld en kwam daarna niet meer in actie.