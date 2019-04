PEC Zwolle haalt FC Groningen tóch nog in

Bram van Polen en Lennart Thy maakten de doelpunten voor de thuisclub in het vervolg van ruim een half uur. De formatie van de naar Feyenoord vertrekkende coach Jaap Stam is daarmee definitief zeker van klassenbehoud.

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof, ook nu weer van de partij, legde de ontmoeting afgelopen woensdag stil wegens aanhoudend onweer. In deel 1 van de confrontatie hadden Kaj Sierhuis en Paul Gladon gescoord voor Groningen. Thy deed dat toen ook al voor de thuisclub.

Van Polen tikte in de 75e minuut, over de gehele speeltijd genomen, de gelijkmaker binnen. De verdediger deed dat na een mooie pass van Gustavo Hamer. Amper 5 minuten later sloeg Zwolle opnieuw toe via Thy. De Duitse aanvaller rondde af na voorbereidend werk van Vito van Crooy.

Voor Groningen, halverwege het seizoen nog in degradatiegevaar, wordt het na de nederlaag lastig zich nog te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal.